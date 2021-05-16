شكرا لقرائتكم خبر عن ‏المغرب يعلن تلقى أكثر من 6 ملايين مواطنا الجرعة الأولى من لقاح كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة المغربية أن العدد الإجمالى للذين تلقوا لقاحا ضد فيروس (كورونا) المستجد بلغ 6 ملايين و171 ألفا و437 شخصا حتى اليوم.

وأفاد بيان أصدرته الوزارة بأن 131 ألفا و328 شخصا تلقوا الجرعة الاولى من اللقاح خلال الساعات الـ24 الماضية، وأن 49 ألفا و652 شخصا تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح خلال الساعات الـ24 الماضية ليبلغ إجمالي متلقيي الجرعة الثانية من اللقاح ضد الفيروس 4 ملايين و500 ألف و638 شخصا.

يذكرأن، مدد المغرب حظر التجول الليلي وقيود التنقلات بين المدن خلال عطلة عيد الفطر، في إطار الإجراءات الاحترازية ضد جائحة كوفيد-19، وفق بيان عن الحكومة.

وحسب البيان: "سيستمر سريان الإجراءات الاحترازية طيلة أيام العيد سواء تعلق الأمر بحظر التجول الليلي من الثامنة مساء إلى السادسة صباحا، أو بتشديد التنقل بين المدن".

ودعا البيان إلى "الاحتياط بشكل أكبر" خلال عطلة العيد التي تشهد عادة تزايد التنقلات والزيارات العائلية.

وكانت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أعلنت حظر إقامة صلاة عيد الفطر "لصعوبة توفير شروط التباعد" بين المصلين.

ومددت الحكومة حالة الطوارئ الصحية المفروضة منذ أكثر من عام وحتى 10 يونيو.

وتفرض السلطات حظر التجول الليلي منذ أواخر العام الماضي، مع تقييد يظل نسبيا للتنقلات بين المدن.