شكرا لقرائتكم خبر عن الاستخبارات العراقية تعثر على صاروخ يزن طنا بمحافظة الأنبار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عثرت مديرية الاستخبارات العسكرية بالعراق على صاروخ يزن طنا في قضاء الكرمة بمحافظة الأنبار.

وذكرت المديرية - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) "أنه من مساعيها للوصول إلى مخابئ أسلحة وعتاد داعش الإرهابي وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات الأنبار تمكنت قوة من شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة بالتعاون مع الفوج الثاني لواء المشاة 40 من العثور على صاروخ طائرة حربية نوع B2 يزن طنا في منطقة الحراريات بقضاء الكرمة الأنبار كانت العصابات الإرهابية تنوي استخدامه كعبوة ناسفة".

وأشار إلى قيام قوة من هندسة الفرقة برفع الصاروخ والتعامل معه وفق السياقات المعمول بها.