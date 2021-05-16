شكرا لقرائتكم خبر عن الأمين العام للأمم المتحدة يدين تدمير إسرائيل برجا لوسائل إعلام فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، الأحد، عن انزعاجه الشديد لتدمير إسرائيل برجًا في غزة يضم مكاتب وسائل إعلام دولية.

وقال ستيفان دوجاريك المتحدّث باسم الأمين العام، في بيان، إنّ جوتيريس شعر "بانزعاج شديد من تدمير غارة جوية إسرائيلية اليوم بنايةً شاهقةً في مدينة غزّة كانت تضمّ مكاتب للعديد من المنظّمات الإعلامية الدولية".

وأضاف أنّ الأمين العام أبدى "سخطه" بسبب "تزايد أعداد الضحايا المدنيّين، ولا سيّما مقتل 10 أفراد من نفس العائلة، بينهم أطفال، في غارة جوية إسرائيلية الليلة الماضية".

ويضم البرج مكاتب العديد من وسائل الإعلام الدولية من أبرزها مكتب وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، ومكتب قناة "الجزيرة" الفضائية القطرية في غزة.

وأورد تلفزيون فلسطين أن حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ارتفع حتى اللحظة إلى 145 شهيدا، وذلك بعد استشهاد فلسطينيين متأثرين بجروحهما.



ونقل التلفزيون الفلسطيني عن مصادر طبية في قطاع غزة القول إنه من بين الشهداء 41 طفلا، و23 سيدة، علاوة على إصابة 1100، منهم 313 طفلا، و206 سيدة، من بينم 38 إصابة بالغة الخطورة".