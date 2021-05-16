إعلام: اشتباكات عنيفة بالرصاص الحي بين الجيش الإسرائيلي وفلسطينيين شمال القدس.. فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - سبوتنيك – القدس. ونقلت وسائل إعلام فلسطينية مقاطع مصورة قالت إنها لاشتباكات مسلحة بين "شبان فلسطينيين" وقوات الجيش الإسرائيلي عند حاجز قلنديا شمال القدس.

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على جانب آخر، يقصف الطيران الإسرائيلي قطاع غزة بغارات عنيفة لا تتوقف ما أدى إلى مقتل عدة أشخاص وتدمير بعض المنازل ووقوع العديد من الإصابات.

وأكدت وسائل إعلام فلسطنية، أن الطيران الحربي الإسرائيلي، استهدف منزلين في شارع الوحدة مقابل مخبز الشنطي بغزة ودكها فوق رؤوس ساكنيها.

ونشرت مقاطع فيديو تظهر الدمار الذي سببه القصف.

وفي الوقت ذاته، أطلقت المقاومة الفلسطينية وابلا من الصواريخ على وسط وجنوب إسرائيل واستهدفت بعض الصواريخ محيط مطار بن غوريون.

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية،️ إصابة عشرة إسرائيليين بجروح طفيفة في أثناء هروبهم باتجاه الملاجئ عقب إطلاق وابلا من الصواريخ من قطاع غزة.

كان المتحدث باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، قال في وقت سابق اليوم السبت، إن العاصمة الإسرائيلية تل أبيب "ستعود لتقف على ساق واحدة".

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وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن القبة الحديدية تعترض عشرات الصواريخ في جميع أنحاء إسرائيل من الجنوب إلى هرتسليا والملايين في الملاجئ وفي الغرف المحصنة.

ودمر الجيش الإسرائيلي يوم السبت مبنى مؤلفا من 12 طابقا في مدينة غزة يضم مكاتب وكالة أسوشيتد برس الأمريكية وقناة الجزيرة القطرية.

وقدمت إسرائيل تحذيرا مسبقا من الضربة حتى يمكن إخلاء المبنى. وقال الجيش الإسرائيلي إن المبنى هدف عسكري مشروع لأنه يحتوي على أصول عسكرية لحركة حماس التي تدير غزة.

ولم يظهر أي مؤشر حتى الآن على تراجع العمليات القتالية مع دخول يومها السابع مع إعلان الفلسطينيين أن ما لا يقل عن 145 لقوا حتفهم في غزة منذ اندلاع القتال يوم الاثنين من بينهم 41 طفلا، وتقول إسرائيل إن "عشرة سقطوا قتلى بينهم طفلان".