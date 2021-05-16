شكرا لقرائتكم خبر عن عمال ميناء بإيطاليا يرفضون تحميل أسلحة على متن سفينة متوجهة إلى إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض عمال ميناء ليفورنو بإيطاليا، تحميل أسلحة على متن سفينة متوجهة إلى إسرائيل، وأكد مرصد الأسلحة بموانئ أوروبا والمتوسط بحسب "الإيطالية نيوز" أن السفينة كانت تحمل حاويات أسلحة ومتفجرات في طريقها لميناء أسدود.

وفي منطقة أخرى من إيطاليا، علم "مرصد الأسلحة فى الموانئ الأوروبية والمتوسطية" بأن حمولات من القذائف عالية الدقة كانت متجهة إلى ميناء "أشدود" الإسرائيلى جرى شحنها بالفعل على متن سفينة، يوم الخميس 13 مايو 2021، في محطة ميناء جنوة.

يذكرأن، حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ارتفع حتى اللحظة إلى 145 شهيدا، وذلك بعد استشهاد فلسطينيين متأثرين بجروحهما.



ونقل التلفزيون الفلسطيني عن مصادر طبية في قطاع غزة القول: إنه من بين الشهداء 41 طفلا، و23 سيدة، علاوة على إصابة 1100، منهم 313 طفلا، و206 سيدة، من بينم 38 إصابة بالغة الخطورة".