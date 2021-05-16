شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط تهريب 2.3 مليون حبة كبتاجون عبر ميناء جدة.. وضبط المستقبلين (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

تمكنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، من إحباط محاولة تهريب أكثر من 2.3 مليون حبة كبتاجون داخل إرسالية برّاد واردة عبر منفذ ميناء جدة الإسلامي.

وعثرت فرق الهيئة على هذه الكميات من الحبوب المُخدرة، بعدما جرى إخفاؤها بطريقة ماكرة في إرسالية البرّاد.

ووثّق مقطع فيديو، لحظة اكتشاف فرق الهيئة الحبوب المُخدرة، حيث حاول المهربون وضعها في أماكن يصعب التوصل لها.

وأوضحت الهيئة، أنه بالتنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات فقد تم ضبط المستقبلين وعددهم 4 أجانب من الداخل.