شكرا لقرائتكم خبر عن مستجدات لقاح كورونا والحجر الصحي للقادمين من السفر ضمن مؤتمر «الصحة» غداً والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
يستعرض المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، الأوضاع العالمية، وآخر مستجدات لقاح كورونا، في المؤتمر الصحفي المشترك،غدا الأحد بمشاركة المتحدث الأمني لوزارة الداخلية.
ويتناول المؤتمر المؤشرات الوبائية والإحصاءات والخدمات الصحية، بالإضافة إلى الرد على أبرز الاستفسارات الشائعة مؤخرا.
ويشارك المتحدث الأمني لوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب في المؤتمر، حيث يتناول التحديثات الأمنية والحجر الصحي المؤسسي للقادمين من السفر وإحصاءات ضبط المخالفين للإجراءات الاحترازية.
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