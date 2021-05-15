حتى الآن.. كندا: إعطاء 6ر17 مليون جرعة لقاح ضد كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرغ للأنباء اليوم السبت، أنه تم حتى الآن إعطاء 6ر17 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في كندا.



ويقدر متوسط معدل التطعيم في كندا بـ 340 ألفاً و453 جرعة يومياً. ووفقاً لهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق البلاد ثلاثة أشهر لتطعيم 75% من سكانها بلقاح من جرعتين.

وبدأت كندا حملة التطعيم ضد كورونا قبل نحو 21 أسبوعاً.

ووفقاً للبيانات، بلغت الحصيلة الإجمالية للإصابات المؤكدة بكوفيد19- في كندا 33ر1 مليون إصابة، والوفيات المرتبطة بالوباء 24 ألفاً و857 حالة وفاة.

ومضى عام و15 أسبوعاً منذ الإعلان عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في كندا.

يشار إلى أن الجرعات وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.