نتنياهو يطلب من الإسرائيليين البقاء داخل "الغرف المحصنة"

دبي - محمود عبدالرازق - القدس - سبوتنيك. وقال نتنياهو، في كلمة متلفزة، اليوم السبت "أطلب من المواطنين الإسرائيليين الالتزام بتعليمات الجبهة الداخلية والبقاء داخل الغرف المحصنة".

وأضاف "لدينا الحق في الدفاع عن مواطنينا وهناك 25 دولة أعربت عن تأييدها ودعمها لإسرائيل بالدفاع عن نفسها".

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وتابع "نوجه ضربات ضد الإرهاب في غزة من البحر والبر والجو ونفعل كل ما بوسعنا لعدم المساس بالمدنيين.. ونستهدف بضرباتنا أن تعيد حماس حساباتها قبل أن توجه هجماتها ضد إسرائيل وتهدد أمن المواطنين".

وقال إن "حماس تستخدم المدنيين الفلسطينيين كدروع بشرية"، معربا عن شكره للرئيس الأميركي جو بايدن على "مواقفه الداعمة لإسرائيل بالدفاع عن أمنها".

وكان رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، سلامة معروف، أكد أن الطائرات الحربية والبوارج والمدفعية الإسرائيلية نفذت، خلال الليلة الفائتة، أكثر من 300 غارة واعتداء على مناطق متعددة في قطاع غزة.

وقال معروف، لوكالة "سبوتنيك"، اليوم السبت، "يتواصل عدوان الاحتلال الغاشم على شعبنا لليوم السادس، حيث شنت طائراته ومدفعيته وبوارجه الحربية أكثر من 300 غارة واعتداء، خلال الليلة الماضية، طالت مختلف مناطق القطاع، وتركز القصف الإسرائيلي على شمال وغرب وجنوب غزة".

وأضاف سلامة، "هذا العدوان أسفر عن ارتقاء 139 شهيدا، بما فيهم 39 طفلا و22 امرأة، فيما وصل عدد الجرحى إلى أكثر من ألف، جلهم من النساء والأطفال".

وأكد معروف أن القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، المتواصل منذ 6 أيام، خلف خسائر مادية كبيرة وأضرارا بالبنى التحتية ومنازل المواطنين ومزارعهم، بلغت، في تقديرات أولية، نحو 155 مليون دولار أميركي.

ووفقا له، فإن الطائرات والبوارج والمدفعية الإسرائيلية دمرت بالكامل منازلا وبيوتا سكنية، ووصل مجموع الوحدات السكنية المهدمة إلى أكثر من 719، فضلا عن تضرر ما لا يقل عن 4271 وحدة سكنية، بشكل جزئي.

وبلغ عدد الأبراج السكنية (العمارات السكنية العالية) والمنازل التي دمرها القصف الإسرائيلي 76، كما لحقت أضرارا كلية بـ 23 مقرا إعلاميا، فضلا عن تدمير عشرات المؤسسات والجمعيات والمكاتب التجارية والمهنية.