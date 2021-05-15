"القسام" تقرر وقف الهجمات على "تل أبيب ومحيطها" لمدة ساعتين

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت "القسام" على لسان المتحدث باسمها أبو عبيدة، مساء اليوم السبت، عن رفع حظر التجوال بتل أبيب ومحيطها بأمر رئيس أركان الكتائب لساعتين من 10 إل 12 ليلاً، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "معا".

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وقال أبو عبيدة: "بأمر من قائد هيئة الأركان أبو خالد محمد الضيف يُرفع حظر التجول عن تل أبيب ومحيطها لمدة ساعتين من الساعة العاشرة وحتى الساعة الثانية عشرة ليلاً، وبعد ذلك يعودون للوقوف على رجلٍ واحدة".

وقالت كتائب القسام في وقت سابق اليوم: "بعد قصف البرج المدني في غزة، على سكان تل أبيب والمركز أن يقفوا على رجلٍ واحدة وينتظروا ردنا المزلزل".

وأضاف البيان، في تلميح واضح لإمكانيات الفصائل الفلسطينية العسكرية: "جهزنا أنفسنا لقصف تل أبيب لـ6 أشهر متواصلة بعون الله".

وأفاد مراسل "سبوتنيك"، في وقت سابق من اليوم، بأن الطيران الحربي الإسرائيلي دمر برج الجلاء بالكامل وحوله إلى أثر بعد عين، موضحا أن البرج الذي يضم مقار مكاتب صحفية ووكالات أنباء عالمية تم استهدافه بأربعة صواريخ إسرائيلية.