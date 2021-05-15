مظاهرات عارمة في فلسطين وإضاءة "شعلة العودة"

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، نظم الحراك الشبابي في مدينة الناصرة، مسيرة نصرة للقدس المحتلة والمسجد الأقصى، تخللها "إضاءة شعلة العودة بمناسبة الذكرى الـ73 للنكبة".

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ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية في المسيرات التي انطلقت من ساحة شهاب الدين وسط المدينة باتجاه منطقة ديانا، مرددين هتافات "المنددة بجرائم الاحتلال بحق شعبنا الفلسطيني"، في الوقت الذي قامت به القوات الإسرائيلية بتعزيز تواجدها في المكان "استعدادا لقمع المظاهرات".

ومن جهة أخرى، شهدت قرية كفر كنا، مظاهرة احتجاجية نصرة للقدس والأقصى، وتنديدا بإطلاق الرصاص الحي والمطاطي من قبل عناصر الشرطة الإسرائيلية على المتظاهرين.

وبالتزامن مع المظاهرات، اعتدى المستوطنون إسرائيليون مساء اليوم على المواطنين فلسطينيين في شوارع مدينة الرملة، بحسب الوكالة، في الوقت الذي تجددت فيه المواجهات في كفر كنا والطيرة، كما قمعت الشرطة الإسرائيلية المشاركين في مسيرة حاشدة في أم الفحم.

كما شهدت مدينة سخنين مسيرة حاشدة "انطلقت من أمام مسجد النور في شارع الشهداء وسط المدينة وصولا إلى شارع الجليل باتجاه ساحة البلدية، تنديدا باعتداءات الاحتلال على الفلسطينيين والممارسات الإجرامية على يد المستوطنين".