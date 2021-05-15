لاعبان في ليستر يرفعان علم فلسطين أثناء التتويج بكأس الاتحاد الإنجليزي... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وشاركه زميله الفرنسي ويسلي فوفانا في رفع العلم عقب اللقاء، وهو ما استقبله الجمهور العربي برضى كبير على مواقع التواصل الاجتماعي.

​وبذلك انضم تشودري وزميله فوفانا إلى مجموعة كبيرة من نجوم الكرة الذين أعلنوا تضامنهم من الشعب الفلسطيني، ومن بينهم نجم مانشستر سيتي رياض محرز، والنجم بول بوجبا، لاعب نادى مانشستر يونايتد، ونجم نادي آرسنال محمد النني، ومحمد صلاح لاعب ليفربول وآخرين.

​وتشودري يحمل الجنسية الإنجليزية ولكن ينحدر من أصول هندية وجرينادية، وسبق له اللعب مع منتخب إنجلترا تحت 21 عاماً.

وحقق فريق كرة القدم الإنجليزي ليستر سيتي لقبه الأول في كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بالفوز 1-صفر على تشيلسي.

​ويتعرض قطاع غزة الفلسطيني لقصف عنيف من الجيش الإسرائيلي قتل، حتى اليوم السبت 145 فلسطينيا، بينهم 41 طفلا، منذ بدء العملية العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة، بحسب وزارة الصحة الإسرائيلية.