شكرا لقرائتكم خبر عن برلمان العراق يؤكد سعى الحكومة لتزويد البلاد بمنظومة دفاع جوى حديثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعت لجنة الأمن والدفاع النيابية العراقية اليوم السبت لزيادة الدعم المالي للدفاع الجوي العراقي، مؤكدة في الوقت ذاته سعي الحكومة لتزويد العراق بمنظومة دفاع جوي حديثة.

وقال نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية نايف الشمري - حسبما نقلت قناة (السومرية نيوز) الإخبارية - إن "الموازنة المالية لعام 2021 تضمنت تخصيصات لتزويد القوات المسلحة العراقية بأجهزة حديثة لمواكبة التطور الحاصل في جيوش العالم"، موضحا أن اللجنة أجرت عدة لقاءات مع وزير الدفاع وقائد الدفاع الجوي بهذا الخصوص، مؤكدا حرص وزير الدفاع على بناء منظومة دفاع جوي متكاملة.

وأشار الى أن الحكومة ستتعاقد - خلال الأشهر القليلة المقبلة - مع شركات مهمة لتزويد العراق بمنظومة حديثة للدفاع الجوي المتكامل، مبينا أن التعاقد من اختصاص وزارة الدفاع حصرا، ومن خلال دائرة التجهيز والتسليح في الوزارة، وأن لجنة الامن والدفاع النيابية ستراقب كافة العقود التي تبرمها وزارة الدفاع.