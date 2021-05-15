شكرا لقرائتكم خبر عن العربية: غزة تطلق صواريخ والقوات الإسرائيلية تشن غارة جوية على دير البلح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة العربية فى نبأ عاجل لها، أن مصادر أكدت، أن هناك رشقات صواريخ أطلقت من غزة باتجاه إسرائيل، ومصادر إسرائيلية تقول إن وزراء يطالبون بوقف العمليات مع قرب انتهاء الأهداف في قطاع غزة، والقوات الإسرائيلية تعتدي على متظاهرات في حي الشيخ جراح

وأفادت القناة أن إسرائيل تقول إن خطوط إمداد غزة بالكهرباء تضررت بسبب صواريخ الفصائل، ومراسل القناة قال إن قطاع غزة قد يواجه مشكلة كبيرة في إمدادات الكهرباء الليلة، وهناك تظاهرات في واشنطن تندد بالقصف الإسرائيلي على غزة، بالإضافة إلى أن هناك مواجهات في حي الشيخ جراح بالقدس بين متظاهرين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية.

وأفاد مراسل العربية أن هناك 200 إصابة بمواجهات مع القوات الإسرائيلية اليوم في الأراضي الفلسطينية، ومواجهات مع القوات الإسرائيلية في بيت لحم والخليل، والقوات الإسرائيلية شنت غارة جوية على دير البلح، والقوات الإسرائيلية تقول إنها استهدفت موقعا للفصائل في دير البلح.

وقال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكى جو بايدن أكد لنتنياهو دعمه لحل الدولتين، وضرورة جعل القدس مكانا للتعايش السلمي بين الجميع، وهناك دعم أميركا لحق إسرائيل في الدفاع عن النفس، وأكد لعباس دعمه لحل الدولتين كأفضل حل دائم للصراع، ودعمه لحياة الفلسطينيين في أمن وحرية وكرامة، وضرورة وقف إطلاق الصواريخ على إسرائيل.

وأضاف البيت الأبيض بأن بايدن وعباس أكدا رغبتهما في جعل القدس مكانا للتعايش السلمي، وبايدن طالب نتنياهو بضمان الحفاظ على أمن الصحفيين، وضرورة اتخاذ خطوات تسمح للفلسطينيين بالعيش بأمن وكرامة، وقلقه من العنف الطائفي داخل إسرائيل.