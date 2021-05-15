شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية والكويت تبحثان التنسيق المشترك تجاه القضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، خلال اتصال هاتفي اليوم السبت، مع وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، تنسيق المواقف حيال القضايا العربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

وأوضحت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن الوزيرين استعرضا - خلال الاتصال - العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.