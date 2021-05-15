شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الأردنى يؤكد أهمية وقف العدوان على غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، اليوم السبت، ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي خطوات فاعلة وفورية لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني من الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية ولوقف العدوان على غزة.

وقال الصفدي - خلال مباحثات هاتفية مع المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند - إن إسرائيل تتحمل مسؤولية التصعيد الذي يجب وقفه عبر إنهاء الاعتداءات والممارسات الإسرائيلية اللا شرعية التي سببتها وتدفع المنطقة برمتها نحو المزيد من التوتر والصراع.

وشدد الصفدي - وفقا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) - على أن الأوضاع الخطيرة التي تشهدها القدس وبقية الأراضي الفلسطينية المُحتلة يؤكد استحالة استمرار الوضع القائم، وأنه لا يمكن تحقيق الاستقرار والسلام من دون زوال الاحتلال، مؤكدا ضرورة إطلاق تحرك عاجل وفاعل لإنهاء الاحتلال وتلبية جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني سبيلا وحيدا لتحقيق السلام.

وقال إن منع جريمة تهجير أهالي الشيخ جراح من بيوتهم مسؤولية يجب أن يتحملها المجتمع الدولي، مؤكدا أن إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال ملزمة وفق القانون الدولي باحترام حقوق الفلسطينيين في بيوتهم، محذرا من الانعكاسات الكارثية لاستمرار الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، مؤكدا ضرورة احترام الوضع القائم التاريخي والقانوني في الحرم.

واستعرض الجانبان، التحركات والجهود المستهدفة لوقف التصعيد والاعتداءات على الشعب الفلسطيني.

ومن المقرر أن يشارك الصفدي غدا في الاجتماع الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى وزراء الخارجية، لبحث الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية على القدس وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة.