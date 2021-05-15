شكرا لقرائتكم خبر عن ابتكار جهاز قابل للارتداء يتحكم في مستوى التوتر بطريقة سهلة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

ابتكرت شركة أمريكية جهازاً قابلاً للارتداء يمكن أن يساعد في تحسين مرونة الجسم في مواجهة التوتر والإجهاد.

ويحسن الجهاز الذي طورته شركةApollo Neuroمرونة الجسم، عن طريق تقديم اهتزازات لطيفة تدرب الجهاز العصبي على استعادة التوازن والتعافي.

ويمكن أن تساعد هذه الاهتزازات على الشعور بالأمان والتحكم، مما يسمح للمستخدم بإدارة الأشياء التي تزعجه بشكل أفضل.

ويمكن أن يمنحك الجهاز مزيدًا من التحكم في استجابة جسمك اللاإرادية للضغوط، سواء كنت في المنزل أو في العمل أو في السرير. ويتم ارتداؤه على المعصم أو الكاحل، والجزء الافضل هو أنه لا يتعين على المستخدم فعل أي شيء أو التوقف عن العمل للحصول على الراحة.

ويمكن أن يكون الجهاز مفيدًا بشكل خاص للأشخاص الذين يعانون من الحالات الحادة المرتبطة بالتوتر والتي تتطلب استراتيجيات يومية للتكيف، بما في ذلك القلق والاكتئاب واضطراب ما بعد الصدمة والألم المزمن والتوحد.

وإذا كنت تعاني من القلق وتشعر بالتأثيرات على صحتك العقلية والجسدية، يمكن أن يكون جهازApollo Neuro