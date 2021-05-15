شكرا لقرائتكم خبر عن «متحدث الصحة» يوجه رسالة مهمة إلى «المحصنين» ضد كورونا والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :
وجه المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، اليوم السبت، نصيحة هامة لجميع “المحصنين”، ودعاهم إلى الاستمرار في لبس الكمامة وتطبيق التباعد وعدم التخلي عنها، حفاظاً على سلامة الجميع.
وقال العبد العالي، إن اللقاح يساهم في تقليل نسبة الإصابة بشكل كبير، ولكن لا يمنع الإصابة خاصة وأن الجائحة لا تزال قائمة.
وشدد متحدث وزارة الصحة على أن الالتزام مهم حتى الوصول للمناعة المستهدفة.
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