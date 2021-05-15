شكرا لقرائتكم خبر عن تعديل على هيكل المركبة وسير بدون لوحات.. ضبط عدة مركبات مخالفةبالمدينة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تمكنت المديرية العامة للمرور بمنطقة المدينة المنورة من ضبط عدد من المركبات لارتكاب مخالفات مرورية.
وأضاف “المرور” في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر”، أنه تم ضبط عدة مركبات قام أصحابها بارتكاب مخالفات مرورية في منتزه البيضاء منها: (التعديل على هيكل المركبة والسير بدون لوحات).
وأشار إلى أنه سيتم إحالتهم للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.
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