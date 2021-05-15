شكرا لقرائتكم خبر عن حُسن الخاتمة.. وفاة مواطن مُسن أثناء صلاة الجمعة ثاني أيام العيد (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير : تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق لحظة وفاة مواطن مسن أثناء صلاة الجمعة ثاني أيام العيد. وأظهر الفيديو المواطن، وهو يصلي بينما يضع كرسياً ليستعين به في أداء الصلاة، وفجأة جلس على الكرسي وسط الصلاة، ثم سقط على الأرض متوفياً. ولاقى الفيديو انتشاراً واسعاً عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، ودعا المغردون للمتوفى بالرحمة والمغفرة، وأن يكتب له الله أجر حسن الخاتمة.

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