شكرا لقرائتكم خبر عن بطلب من المملكة.. اجتماع طارئ لوزراء خارجية «التعاون الإسلامي» غداً والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: يعقد وزراء خارجية “التعاون الإسلامي” غدا الأحد، اجتماعا طارئا لبحث التطورات الأخيرة في فلسطين بطلب من المملكة. وسيرأس الاجتماع وزير خارجية المملكة الأمير “فيصل بن فرحان”، وسيبحث الاجتماع الأحداث الدامية والاعتداءات الإسرائيلية في فلسطين وخصوصا في القدس وما تقوم به إسرائيل في محيط المسجد الأقصى.

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