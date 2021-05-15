الصين تنجح في إنزال مركبة فضائية على سطح المريخ

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

نجحت الصين، فجر السبت، في إنزال مركبة فضائية على سطح المريخ لأول مرة في أحدث تقدم لبرنامجها الفضائي.



وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، نقلا عن إدارة الفضاء الوطنية الصينية، إن مركبة الفضاء هبطت بالفعل على سطح المريخ.

وأصبحت الصين بالتالي ثاني دولة بعد الولايات المتحدة توصل مركبة فضائية بنجاح إلى الكوكب الأحمر.

وتم إطلاق المسبار "Tianwen-1" من مطار فينتشان الفضائي في جزيرة هاينان جنوب الصين يوم 23 يوليو 2020، ووصلت المركبة الخالية من طاقم إلى مدار المريخ في فبراير/شباط 2021 وعمل خلال شهرين على دراسة أماكن محتملة مناسبة للهبوط.

والرحلة واحدة من أكثر الرحلات تعقيدا التي تنفذها الصين على الإطلاق، وتمثل عملية الهبوط تحديا هائلا، حيث إن المريخ له غلاف جوي خاص به بخلاف القمر.

وإذا سارت الأمور كما هو مخطط لها ، فإن المركبة الجوالة "جورونج"، التي تعني اسم إله النار الصيني ، ستفحص الكوكب الأحمر لمدة ثلاثة أشهر على الأقل.

وتزن العربة الجوالة حوالي 240 كيلوجرامًا، ولها ست عجلات وأربع ألواح شمسية ويمكنها التحرك على سطح المريخ بسرعة 200 متر في الساعة.

وتحمل العربة الجوالة أدوات علمية ستستخدم لجمع المعلومات حول تكوين سطح الكوكب وهيكله الجيولوجي ومناخه.

ومع أول عملية إنزال لها على المريخ، تريد الصين القوة الفضائية الجديدة اللحاق بالولايات المتحدة، التي أرسلت بالفعل العديد من أجهزة البحث للتجول على الكوكب.