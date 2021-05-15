كتائب القسام توجه تحذيرا خطيرا لتل أبيب وتعدها بقصف متواصل لـ 6 أشهر

دبي - محمود عبدالرازق - ونشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، بيانين مقتضبين على قناتها في "تلغرام" تعقيبا على انهيار برج الجلاء قبل ساعات نتيجة الضربات الإسرائيلية.

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وقالت كتائب القسام في بيانها، اليوم: "بعد قصف البرج المدني في غزة، على سكان تل أبيب والمركز أن يقفوا على رجلٍ واحدة وينتظروا ردنا المزلزل".

وأضاف البيان، في تلميح واضح لإمكانيات الفصائل الفلسطينية العسكرية: "جهزنا أنفسنا لقصف تل أبيب لـ6 أشهر متواصلة بعون الله".

وأفاد مراسل "سبوتنيك"، في وقت سابق من اليوم، بأن الطيران الحربي الإسرائيلي دمر برج الجلاء بالكامل وحوله إلى أثر بعد عين، موضحا أن البرج الذي يضم مقار مكاتب صحفية ووكالات أنباء عالمية تم استهدافه بأربعة صواريخ إسرائيلية.

ويعد برج الجلاء من أول الأبراج السكنية التي بنيت في غزة ويتكون من 15 طابقا و60 شقة ويضم مقار لشركات ومؤسسات اقتصادية ومكاتب لقنوات إخبارية عربية مثل "الجزيرة" ودولية مثل "أسوشيتد برس" ومحطات إذاعة محلية.

وبدورها، استنكرت القيادة الفلسطينية ممثلة بالرئيس محمود عباس، وحركة حماس ممثلة برئيس مكتبها السياسي، إسماعيل هنية، ما وُصف بـ"المجزرة الإسرائيلية"، جراء القصف المدمر لطائراتها الحربية، لمنزل في مخيم الشاطئ للاجئين الفلسطينيين، غربي مدينة غزة، ليلة أمس.

وأكدت الرئاسة الفلسطينية، اليوم السبت، أن ما وصفتها بـ"الجريمة البشعة"، التي قام بها الاحتلال الإسرائيلي، فجرا، والتي راحت ضحيتها عائلة كاملة من أبناء الشعب الفلسطيني "جريمة لا يمكن السكوت عليها".