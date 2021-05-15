نقابة محرري الصحافة اللبنانية تدين الهجوم على برج الجلاء في غزة

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت "الوكالة الوطنية للإعلام" نص البيان "الاعتداء الإسرائيلي الغاشم على برج الجلاء في مدينة غزة، والذي يضم عددا من المكاتب الاعلامية والصحافية"، رأت في ذلك "عملا إجراميا وإرهابيا لا يمت بصلة الى حرية الرأي التي يزعم الكيان الصهيوني أنه من روادها".

وأضافت "مثل هذا العمل البربري لن يطمس الحقائق ولا الوجه الإرهابي القبيح للاحتلال الإسرائيلي وممارساته الاجرامية في قطاع غزة منذ أيام عدة، حيث تقصف قواته المدنيين وتغتال الأطفال والنساء والشيوخ من دون رادع، في وقت يتفرج العالم على هذا العدوان من دون أن يرف له جفن".

وطالبت اتحاد الصحافيين العرب والاتحاد الدولي للصحافيين بالتحرك وتكثيف الاتصالات بالقوى العربية والدولية الفاعلة للتدخل ووقف هذا العدوان الهمجي، والحؤول دون استهداف الإعلاميين والصحافيين الذين يقومون بعملهم لنقل الحقائق الى العالم".

وانهار برج الجلاء السكني، الذي يقع في حي الرمال وسط مدينة غزة الفلسطينية، اليوم السبت، بعد قصفه بغارات إسرائيلية، وذلك في ظل التصعيد بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

ويعد برج الجلاء من أول الأبراج السكنية التي بنيت في غزة ويتكون من 15 طابقا و60 شقة ويضم مقار لشركات ومؤسسات اقتصادية ومكاتب لقنوات إخبارية عربية مثل "الجزيرة" ودولية مثل "أسوشيتد برس" ومحطات إذاعة محلية.

وكانت الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفت الليلة الماضية، منزلا في مخيم الشاطئ للاجئين الفلسطينيين في مدينة غزة، ودمرته بالكامل فوق رؤوس ساكنيه، ما أودى بحياة عشرة أشخاص جلهم من الأطفال، بالإضافة لإصابة أكثر من ثلاثين شخصا، حسب إفادات المصادر الطبية في قطاع غزة.