شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن: إلغاء الاستثناءات الممنوحة سابقا للدخول عبر مركز حدود العمرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت المملكة الأردنية الهاشمية إلغاء الاستثناءات الممنوحة سابقا للدخول عبر مركز حدود العمري، من صباح يوم بعد غد الإثنين.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية عن وزير الداخلية الأردني مازن الفراية قوله "إن إلغاء الاستثناءات جاء بعد جملة من الإجراءات التي تم اتخاذها أخيرا، والتي ساهمت في تسهيل دخول المواطنين والزوار القادمين من السعودية ودول الخليج العربي إلى الأردن عبر مركز حدود العمري، ومنها إبراز شهادة تثبت تلقيهم جرعتين من مطعوم فيروس كورونا أو انقضاء 14 يوماً على تلقي الجرعة الأولى منه (ما عدا مطعوم سينو فارم) يشترط تلقي الجرعتين وإبراز فحص (PCR) نتيجته سلبية قبل 72 ساعة من الدخول، علما بأن هذه الشروط تطبق دون الحاجة إلى التسجيل عبر المنصة الإلكترونية أو إجراء فحص( PCR) على الحدود.