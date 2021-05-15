فلسطين: جهودنا متواصلة لتعميق الحراك الدولي الضاغط لوقف العدوان

الكويت - هبة التوبجي - الخليج – واس: أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أنها تواصل بذل قصارى جهودها السياسية والدبلوماسية والقانونية الدولية لحشد أوسع جبهة دولية ضاغطة على الاحتلال لوقف عدوانه وجرائمه بحق أبناء الشعب الفلسطيني، وتقوم بمتابعة تنفيذ القرارات العربية والإسلامية والقرارات الأممية ذات الصلة، وذلك بالتنسيق الكامل مع الأشقاء والأصدقاء.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم: إن شعبنا وقيادتنا ماضون في الدفاع عن حقوق شعبنا الوطنية العادلة والمشروعة، وإن شعبنا صامد في أرض وطنه ومتمسك بحقوقه، ولا يقبل بمساواة الضحية بالجلاد وسياسة الكيل بمكيالين، ولن تنطلي عليه الصيغ والمواقف السياسية الملتبسة لبعض الدول التي توفر الغطاء للاحتلال وجرائمه.

وأدانت الوزارة عدوان الاحتلال المتواصل على الشعب الفلسطيني وجرائمه وانتهاكاته المستمرة ضد الشعب الفلسطيني الأعزل وأرض وطنه ومقدساته وممتلكاته.