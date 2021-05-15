شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "أمريكية" تربح 26 مليون دولار في الياناصيب وتتلف "بطاقة الأحلام" في الغسالة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن امرأة، تدعي بأنها اشترت البطاقة الرابحة في سحب ياناصيب كاليفورنيا لجائزة بقيمة 26 مليون دولار، تقول إنها تركت البطاقة في جيب بنطال ووضعته في الغسالة ما أدى إلى تلفها.

وكانت البطاقة الرابحة في سحب الياناصيب "سوبر لوتو بلاس" قد بيعت في متجر يقع في حي نورووك بمدينة لوس أنجليس في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وقد التقطت كاميرا للمراقبة صورة للمرأة، التي لم يذكر اسمها، وهي تشتري البطاقة في المحل التجاري في حينه.

لكن المهلة المحددة للمطالبة بالجائزة الكبيرة انتهت يوم الخميس الماضي.

ويقول منظمو الياناصيب إن الجائزة يجب أن تتم المطالبة بها خلال 180 يوماً من تاريخ إجراء السحب، الذي تم في 14 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وقالت موظفة في المتجر الواقع في حي نورووك، وتدعى اسبرانزا هرنانديز، لصحيفة ويتيار ديلي نيوز في كاليفورنيا إن امرأة زارت المتجر الأربعاء مدعية أنها مالكة البطاقة الرابحة للجائزة، ولكنها فقدتها وتخشى أن تكون قد وضعتها بطريق الخطأ في غسالة الملابس.

وقالت المتحدثة باسم ياناصيب كاليفورنيا، كاثي جونستون، للصحيفة إن الصورة التي التقطتها الكاميرا في المتجر لن تكون كافية لتأكيد إدعاء المرأة وإن "من الضروري وجود دليل قاطع على امتلاك البطاقة الفائزة".

غير أن نسخة من الفيديو الذي التقطته الكاميرا في المتجر أعطي لمنظمي الياناصيب وأكدت جونستون على أن إدعاء المرأة يجري التحقيق فيه بشكل أوسع.

وقال المنظمون، في بيان، إنه إذا لم يتم التعرف على فائز بالجائزة الكبرى، فإن أموال الجائزة يتم توزيعها بين المدارس العامة في كاليفورنيا.

وأضاف البيان بأن المتجر الذي باع البطاقة الرابحة حصل على 130 ألف دولار في إطار الإجراء المتبع الخاص بالياناصيب.

وكانت الأرقام الفائزة في سحب نوفمبر/تشرين الثاني الذي لم يتقدم للمطالبة به أحد هي 23، 36، 12، 31، 13، والرقم الكبير10.

وأفادت صحيفة لوس أنجليس تايمز بأنه من النادر جداً أن لا يتقدم الفائزون بياناصيب كاليفورنيا للمطالبة بالجائزة، مستشهدة بأقوال منظمي الياناصيب.

وهذه ليست المرة الأولى التي يزعم فيها أشخاص بأنهم اشتروا البطاقة الرابحة والتي لم يستطيعوا تقديم لاحقاً.

وكان برنامج نيوزبيت من بي بي سي قد اختبر في 2016 بطاقة ياناصيب بوضعها في غسالة للملابس بعد أن قالت امرأة في المملكة المتحدة إنها تركت البطاقة التي تحمل الأرقام الفائزة في بنطال من الجينز قبل وضعه في الغسالة.

وكانت نتيجة الاختبار أن البطاقة تحللت بالكامل.