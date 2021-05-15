هكذا يمكن تجنب الحظر على واتس أب بعد الشروط الجديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

أكد موقع واتساب واب، أنه لن يحذف أي حسابات أو محادثات على واتساب في 15 مايو (أيار) بعد تحديث سياسات الخصوصية.



وحسب المصادر، فإن المستخدمين سيحظون بفرصة طيلة أسابيع، وبعد تذكيرات، لقبول الشروط، قبل فقدان وظائف حساباتهم على واتساب.

وستكون التذكيرات لقول الشروط مستمرة، وستمنع المستخدم من استخدام التطبيق بسهولة قبل الموافقة على شروط الخصوصية الجديدة.

وأوضحت المصادر، أن المستخدم لن يتلقى بعد أسابيع من التذكير المكالمات، والإشعارات وسيتوقف واتساب عن إرسال الرسائل والمكالمات إلى الهاتف.

ولن يكون أمام المستخدم غير قبول شروط واتساب الجديدة، أو تعطيل الحساب وفق صحيفة "صن" البريطانية.