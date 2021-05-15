أبو الغيط: الاعتداءات الإسرائيلية الوحشية على غزة أسهمت في تعرية الاحتلال أمام العالم

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، المصرية، اعتبر أبو الغيط أن "الاعتداءات الإسرائيلية الوحشية على قطاع غزة، والتي كان من بين ضحاياها عددٌ من الأطفال، أسهمت في تعرية الاحتلال بشكل كبير أمام الرأي العام العالمي".

وأضاف، في تصريحات صحفية اليوم "المجتمع الدولي صار مدركاً، بشكل متزايد، لدور المستوطنين المتطرفين، الذين تتبنى الحكومة الإسرائيلية أجندتهم، في إذكاء الأوضاع بالقدس، بما قاد إلى اشتعال الموقف على هذا النحو الخطير في الأراضي المحتلة، وبخاصة في قطاع غزة الذي يتعرض لهجمات غاشمة في استعراض فجٍ للقوة".

يتبع...