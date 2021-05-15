مستوطنون يقتحمون حى الشيخ جراح وسط حماية قوات الاحتلال الإسرائيلى

القاهرة - سامية سيد - اقتحم مستوطنون، حي الشيخ جراح، اليوم السبت، وسط حماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي، مرددين هتافات ضد السكان الأصليين المقدسيين للحي.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن عشرات المستوطنين اقتحموا الحي بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وشرعوا في أعمال عربدة وبعضهم مسلح بالأسلحة الرشاشة؛ ما يشكل خطرا على حياة المقدسيين.

وفي السياق، قامت مجموعة من المستوطنين بالعربدة قرب المدخل الرئيسي لحي بيت حنينا شمال القدس المحتلة، حيث حاولوا الاعتداء على عدد من السيارات المارة من الحي.

وأضافت "وفا" أن هناك تخوفات من إطلاق النار على المارين من الطريق الرابط بين ضاحية البريد وبيت حنينا جراء تجمع المستوطنين.