شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. هطول أمطار على وادي ضيعة الصهاليل بـ«عسير» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تداول مغردون على موقع التواصل الاجتماعي”تويتر”، مقطع فيديو يظهر هطول أمطار على وادى ضيعة الصهاليل بمنطقة عسير. ويوضح المقطع هطول الأمطار وسط الطبيعة الجبلية الخلابة بالوادي. وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مرتفعات نجران، جازان، عسير تمتد إلى مرتفعات الباحة ومكة المكرمة، بينما تكون السماء غائمة جزئياً على أجزاء من مناطق القصيم، الرياض، حائل، الشرقية، الحدود الشمالية، الجوف، قد تخللها خلايا من السحب الركامية الرعدية.

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