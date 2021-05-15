شكرا لقرائتكم خبر عن هل يمكن لحاملي «هوية زائر» الحصول على رخصة قيادة؟.. «المرور» يوضح والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: ردت الإدارة العامة للمرور على استفسار حول مدى إمكانية استخراج رخصة قيادة خاصة لشخص يحمل هوية زائر. وأكدت عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، أن النظام لا يسمح لصاحب هوية زائر بالحصول على رخصة قيادة. وكان أحد الأشخاص يحمل هوية زائر، قد تساءل حول إمكانية حصوله على رخصة قيادة، مشيراً إلى أنه قدم للمملكة وعمره 13 عاماً والآن يبلغ من العمر 19 عاماً.

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