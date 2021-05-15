تدريبات بحرية بمشاركة عربية ودولية في المتوسط على الساحل التونسي

دبي - محمود عبدالرازق - وتصل الوفود والبواخر الأجنبية المشاركة في التمرين البحري اعتبارا من اليوم السبت، وفق ما ذكره موقع "نسمة تي في".

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وسيكون هذا التمرين بالشراكة مع القيادة الأمريكية لإفريقيا وبمشاركة 4 بواخر عسكرية تابعة لجيش البحر و5 بواخر عسكرية أجنبية و130 ضابط ينتمون لإثنى عشر دولة شقيقة وصديقة وهي:

الجزائر ومصر وليبيا والمغرب وموريتانيا والولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا وإسبانيا وبلجيكا والمملكة المتحدة واليونان ومالطا.

وتهدف التدريبات المتقدمة لفرق الطلائع البحرية والقوات الخاصة إلى تدريب البحريات المشاركة على قيادة وتنفيذ عملية بحرية مشتركة لمقاومة الأنشطة غير المشروعة في البحر وتطوير مهارات العسكريين من خلال تبادل الخبرات فيما بينهم.

و تم إعداد بروتوكول صحي خاص بالتمرين للوقاية من انتشار فيروس كورونا، من أجل ضمان عوامل نجاح هذا التمرين في ظل الحالة الوبائية التي تشهدها البلاد.