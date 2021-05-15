شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 7 فلسطينيين فى مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلى جنوب نابلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب 7 فلسطينيين برصاص الاحتلال، إحداها خطيرة خلال مواجهات في قصرة جنوب نابلس.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس إن 7 فلسطينيين على الأقل أصيبوا برصاص الاحتلال الحي، خلال مواجهات على الجهة الشرقية لبلدة قصرة، مضيفا أن إحدى هذه الإصابات وصفت بالخطيرة، وجرى نقل الإصابات للمشافي.

كما أكد دغلس أن مستوطنين أحرقوا أربعة "بركسات" وما زالت المواجهات مستمره.

وقامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بقمع مسيرة جماهيرية شارك فيها عشرات المواطنين قرب حاجز بيت إيل شمال مدينة البيرة.

وأضاف تليفزيون فلسطين أن الاحتلال الإسرائيلي أطلق قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع اتجاه الجموع المشاركة، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بحالات اختناق.

وانطلقت المسيرة التي دعت إليها دائرة شئون اللاجئين في منظمة التحرير لمناسبة مرور 73 عاما على نكبة الشعب الفلسطيني، من ميدان المنارة وسط مدينة رام الله، لافتا إلى أن المشاركون رددوا هتافات وشعارات تدعو إلى مواصلة النضال حتى نيل كافة حقوق شعبنا المشروعة، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.