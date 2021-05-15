القوات الأمنية العراقية تحبط محاولة تفجير فى ديالى

القاهرة - سامية سيد - تمكنت القوات الأمنية العراقية، اليوم السبت، من إحباط محاولة تفجير دراجة نارية في محافظة ديالى.

وقالت وزارة الداخلية لشؤون الشرطة في بيان أوردته قناة السومرية نيوز، "إن خبراء مكافحة المتفجرات وبعد ورود نداءً يفيد بوجود دراجة نارية متروكة في شارع الطابو بمدينة بعقوبة، وبعد التوجه إلى موقع الدراجة تبين أنها مفخخة"، مشيرة إلى أن خبراء مكافحة المتفجرات قاموا بمعالجة الدراجة وفق الإجراءات القياسية.