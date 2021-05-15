شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه من «الأرصاد»: رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم السبت بمنطقة المدينة المنورة – بمشيئة الله – تتضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة. وتشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتدنيا في مدى الرؤية على المدينة المنورة ومحافظتي الحناكية والمهد، وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة السابعة مساء.

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