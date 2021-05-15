إعلام: شركات الطيران الكويتية طلبت فتح خطوط مباشرة مع هذه البلدان

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب تصريحات نقلتها صحيفة "القبس" الكويتية، قالت مصادر وصفتها بالـ"مطلعة" في مطار الكويت، إن "شركات الطيران الوطنية بصدد إضافة بعض خطوط الطيران المباشر مع لندن ومصر والبوسنة وبودروم، ضمن خطتها التشغيلية لموسم الصيف".

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وفي الوقت الذي أكدت فيه المصادر زيادة السعة التشغيلية لرحلات الوصول إلى الكويت من ألف إلى 5 آلاف راكب اعتباراً من 22 مايو الجاري، لفتت إلى أن هيئة الطيران المدني الكويتي خاطبت شركات الطيران بخصوص تحديد رغباتها التشغيلية.

وأوضحت أن الشركات ستقدم مطلع الأسبوع المقبل خططها إلى إدارة النقل الجوي، تمهيداً لدراستها وجدولة الرحلات.

وأكدت المصادر على أنه "لا صحة للأنباء المتداولة بفتح خط الكويت لندن الكويت،لافتة إلى عدم صدور موافقات رسمية بهذا الشان.

وفيما أشارت المصادر إلى وجود طلبات مقدمة لفتح خطوط الطيران مع لندن ومصر إلى مجلس الوزراء، أكدت أنها لا تزال تُدرس، مشيرة إلى إمكانية حسمها الأسبوع المقبل.

وعن طبيعة تشغيل هذه الخطوط في حال تمت الموافقة عليها قالت المصادر إنها ستخصص للكويتيين وأقاربهم من الدرجة الأولى.

جدير بالذكر أن إدارة النقل الجوي في الطيران المدني الكويتي كانت قد أعلنت، في الـ12 من مايو الجاري، صدور قرار بزيادة السعات التشغيلية لرحلات الوصول إلى البلاد بما لا يزيد عن 5 آلاف راكب يومياً، ابتداء من 22 الشهر الجاري.