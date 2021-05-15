الرئيس عباس يترأس اجتماعا طارئا لمتابعة التطورات بالأراضى الفلسطينية

القاهرة - سامية سيد - ترأس الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن"، اليوم السبت، اجتماعا طارئا؛ لمتابعة الوضع في الأراضي الفلسطينية كافة، بحضور رئيس الوزراء محمد اشتية، وقادة الأجهزة وكبار المسؤولين.

واستمع الرئيس عباس وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية، إلى تقارير مفصلة حول اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة سواء من قبل المستوطنين أو الجيش.

ووجه عباس بتوفير كل الإمكانيات من أجل تعزيز صمود المواطنين في مواجهة هذا العدوان.