شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الإسرائيلي يدمر برج الجلاء في غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق سلاح الجو الإسرائيلي عدة صواريخ على مبنى برج الجلاء، يضم مكاتب وسائل إعلام دولية كبيرة في مدينة غزة.

ووفقا لتقارير نشرتها روسيا اليوم، اليوم السبت، أعطى الجيش الإسرائيلي قبل ساعة مهلة لقاطني برج الجلاء في غزة ساعة واحدة لإخلائه.

البمنى يضم عددا من الشقق السكنية ومكاتب وسائل إعلام دولية ومحلية متعددة، بالإضافة إلى مكاتب محامين.

وكانت إسرائيل قد دمرت عدة أبراج في غزة منذ بداية التصعيد العسكري الحالي حول قطاع غزة مطلع الأسبوع الجاري.