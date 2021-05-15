شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية ماليزيا: نقف باستمرار إلى جانب الشعب الفلسطينى ونتضامن معه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزیر الخارجیة الماليزى ھشام الدین حسین، إن بلاده تقف باستمرار إلى جانب الشعب الفلسطیني وأنها دائماً تتضامن معه في قضيته، مشيرا إلى أنه كممثل لماليزيا في الاجتماع الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي، الذي من المقرر أن يعقد غدا الأحد، سيطالب المنظمة بأن تكون أكثر حزماً وأن تبذل أقصى الجھود لحمایة الشعب الفلسطیني من العنف الإسرائیلي.