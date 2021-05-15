شكرا لقرائتكم خبر عن هل يمكن لمرضى الربو أخذ لقاح «كورونا»؟.. «الصحة» تجيب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضحت وزارة الصحة مدى إمكانية حصول مرضى الربو على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

وأكدت في ردها على استفسار أحد المتابعين على موقع”تويتر”، أن الأشخاص المصابين بالأمراض الرئوية المزمنة مثل الربو من الفئات المستهدفة لأخذ لقاح فايروس كورونا.

وتدعو وزارة الصحة الجميع لأخد اللقاح المضاد لفيروس كورونا، مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية في مقدمتها لبس الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي.