شكرا لقرائتكم خبر عن «أمانة الطائف» تغلق «منتزه الردف» بعد رصد زيادة عدد الزوار والمتنزهين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت أمانة الطائف، إغلاق منتزه الردف احترازياً، وذلك بناءً على توصيات الجهات الأمنية بعد ملاحظة زيادة في عدد الزوار والمتنزهين.

كما أغلقت لجنة مشتركة منتزهين، تهاون مستثمروها في تطبيق التدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

يذكر أن اللجنة المشكلة لرصد السلوكيات في محافظة الطائف، والمكونة من الصحة والأمانة والضبط الإداري، كانت قد أغلقت أحد المتنزهات الكبرى على طريق الهدا، أمس الجمعة، لعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي.