«مرور تبوك» يضبط قائد مركبة عكس الاتجاه وعَرض حياة الآخرين للخطر

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تمكنت المديرية العامة للمرور بمنطقة تبوك من القبض على قائد مركبة سار عكس الاتجاه في أحد الطرق بالمنطقة. وأكد “المرور” في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، أنه جرى ضبط قائد المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المُقررة بالنظام. وكان مقطع فيديو متداول أظهر قيام قائد مركبة بالسير عكس الاتجاه في أحد الطرق، معرّضاً حياته وحياة الآخرين للخطر.

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