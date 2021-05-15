وزير مصري يحضر زفاف ابنة سائق قطار

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

أوفى وزير النقل المصري الفريق كامل الوزير بوعده لقائد قطار في أسوان، بحضور حفل زفاف ابنته.



ووصل الجمعة، الفريق كامل الوزير، إلى أسوان، لحضور حفل زفاف "منة" ابنة قائد قطار أسوان، خالد الليثي.

وكان سائق قطار النوم رقم 86 القاهرة/أسوان، تمكن أثناء دخوله المحطة، من تفادي الاصطدام بجرار زراعي يعترض طريقه وكان يعبر خطوط السكك الحديدية من مكان غير معد للعبور عند كم 841 /900 ما بين مركزي دراو وكوم أمبو.

وحينها، وكمكافأة إضافية له بعد تكريمه في هيئة سكك حديد مصر، لحسن تصرفه وسرعة استجابته، وعد الوزير قائد القطار، بحضور فرح ابنته.