انفجار قوي بعد هجوم صاروخي لـ"حماس" على ميناء إسرائيلي... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وعلق الجيش على مقطع الفيديو قائلا: "ضرب صاروخ مدينة أشدود الليلة، شاهد الأضرار بنفسك. لن يبقى هذا دون رد". ولا يوجد أنباء عن حدوث أي إصابات حتى الآن.

ثم نشر الجيش الإسرائيلي فيديو آخر تظهر فيه الصواريخ التي أطلقتها حماس، مشيرا إلى أن الحركة أطلقت 2300 صاروخا نحو إسرائيل منذ يوم الاثنين الماضي.

في وقت سابق، وثق فيديو، تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي، خسائر أحد المنازل الإسرائيلية في مدينة بئر السبع، عقب قصف "كتائب القسام" لها.

كما تعرضت مناطق من قطاع غزة، صباح اليوم السبت، لقصف مدفعي من دبابات وزوارق حربية إسرائيلية.

وفي تصعيد أشعلته المواجهات في القدس الشرقية المحتلة، كثّفت إسرائيل القصف على قطاع غزة ردا على إطلاق صواريخ من القطاع المحاصر في اتجاه إسرائيل.

وعززت تل أبيب، في وقت سابق، وجودها على الحدود مع قطاع غزة ونشرت قوات، وسط توقعات ببدء التوغل البري في تصعيد للقتال الدائر مع الفصائل الفلسطينية منذ عدة أيام.

وأدانت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الجمعة، "عمليات القتل المبرمجة"، التي تقوم بها القوات الإسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، حيث وصل عدد ضحايا القصف الإسرائيلي إلى 122 قتيلاً في غزة، و7 في الضفة الغربية حتى هذه اللحظة.

وقالت حركة حماس في بيان لها، إن "المجزرة التي ارتكبتها إسرائيل ضد المدنيين في مخيم الشاطئ، جريمة حرب مكتملة الأركان، وتعكس حجم بشاعة الإرهاب الذي يمارسه الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني".