شكرا لقرائتكم خبر عن "موسي زبيدات" رجل شرطة من أصل عربى ينسحب من صفوف القوات الإسرائيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن رجل أمن إسرائيلي يدعي "موسي زبيدات"، انسحابه من صفوف الشرطة الإسرائيلية والانخراط في "النضال الشعبي الفلسطينى"، ليكون أول شرطي عربي يقدم على هذه الخطوة، وفقا لموقع روسيا اليوم.

وجاءت خطوة "زبيدات" بعد أعمال الشغب والاحتكاكات المتواصلة منذ مطلع الأسبوع الجاري في عدد من المدن الإسرائيلية بين السكان اليهود والعرب، وذلك بعد اشتعال الصراع مرة أخرى منذ يوم 8 مايو بعد الإعتداءات على حي الشيخ جراح في القدس.



موسي زبيدات

وذكرت مصادر طبية فلسطينية، أن حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة لليوم السادس على التوالي ارتفعت إلى 139 شهيدا، وأوضحت المصادر، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم السبت، أن الشهداء من بينهم 39 طفلا، و22 سيدة، ومسن، و1050 جريحا، أكثر من 40 منهم في حالة خطرة.

في حين تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن نحو 10 آلاف فلسطيني اضطروا إلى الرحيل عن منازلهم في غزة بسبب استمرار الأعمال القتالية.

وقالت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في المنطقة لين هاستينجز، اليوم السبت، "إن النازحين يتخذون من المدارس والمساجد ومن أماكن أخرى مآوى لهم في ظل جائحة كورونا التي تعصف بالعالم"، مضيفة أنهم يعانون من ضعف الخدمات ولا يحصلون إلا على القليل من المياه والغذاء ووسائل النظافة والخدمات الصحية.

وأشارت هاستينجز، إلى أن المستشفيات وخدمات المياه والصرف الصحي تعتمد على الكهرباء، وقالت إن "الوقود اللازم لتشغيل المولدات التي تنتج الكهرباء سينفد اليوم" .