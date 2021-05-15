شكرا لقرائتكم خبر عن أردنيون يحتشدون قرب الحدود مع فلسطين لليوم الثانى نصرة للقدس.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت حشود من الأردنيين تتجمع قرب الحدود مع الأراضي الفلسطينية، في منطقة الكرامة بالأغوار الجنوبية، صباح اليوم السبت، لليوم الثاني على التوالي.

وحسب وكالة أنباء عمون، هتف المتظاهرون ضد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والقدس المحتلة والضفة الغربية، منددين بـ"الانتهاكات الاسرائيلية".

وأطلق ناشطون أردنيون صفحة "يلا عالحدود" دعوا من خلالها النزول للتظاهر في منطقة الكرامة بالأغوار الجنوبية نصرة لأبناء الشعب الفلسطيني.

وكانت أعداد كبيرة من الأردنيين احتشدت أمس الجمعة قرب الحدود الأردنية الفلسطينية، في منطقة الأغوار الجنوبية، نصرة لأبناء الشعب الفلسطيني.

وخلال الأيام الماضية، شهدت معظم المدن الأردنية وقفات واعتصامات تضامنا ودعما للمقدسيين، وتنديدا بالاعتداءات الإسرائيلية في القدس وقطاع غزة.

وشهد محيط السفارة الإسرائيلية في العاصمة الأردنية عمان وقفات جماهيرية، طالبت الحكومة بطرد السفير الإسرائيلي من عمان.