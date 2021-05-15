مركبة فضاء صينية تهبط على كوكب المريخ

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

نجحت مركبة فضاء صينية غير مأهولة بالهبوط على سطح كوكب المريخ اليوم مما يجعل الصين ثاني دولة من الدول التي ترتاد الفضاء تهبط على الكوكب الأحمر بعد الولايات المتحدة.



و ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" أن المركبة الفضائية تيانوين -1 هبطت على موقع في سهل يوتوبيا الجنوبي "تاركة بصمة صينية على المريخ لأول مرة".

وتمثل تيانوين -1 أول مهمة صينية مستقلة إلى المريخ.

وكان صاروخ لونج مارش 5 قد أطلق مركبة تيانوين-1 التي يبلغ وزنها خمسة أطنان من جزيرة هاينان بجنوب الصين في يوليو العام الماضي، وبعد أكثر من ستة أشهر وصلت تيانوين-1 إلى مدار الكوكب الأحمر في فبراير الماضي.