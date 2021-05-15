موقف محرج لمذيع على الهواء بسبب ملكة بريطانيا.. شاهد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

تعرض المذيع البريطاني الشهير في برنامج "Good Morning Britain"، ألاستير كامبيل، إلى موقف محرج على الهواء.



جاء ذلك بعد إعلانه خطأً وعلى الهواء مباشرة، وفاة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية.

ويظهر مقطع الفيديو الخطأ الذي وقع فيه المذيع البريطاني عندما قال: "تحدثنا كثيراً عن الأمير فيليب بعد وفاة الملكة إليزابيث".

لكن، سرعان ما تدارك المذيع الموقف المحرج، موضحا ذلك بالقول: "أيمكنني أن أقول شيئاً، أعتقد أنني ربما أعلنت وفاة الملكة عن طريق الخطأ. لقد قصدت الأمير فيليب طبعا".

وتوفي الأمير فيليب دوق إدنبرة عن عمر يناهز 99 عامًا في 9 أبريل 2021 بعد 73 عامًا من الزواج من الملكة اليزابيث، ملكة بريطانيا، ومسيرة طويلة من الخدمة العامة.