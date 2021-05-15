العفو الدولية تتحدث عن "قوة مفرطة" تستخدمها إسرائيل ضد الفلسطينيين

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب بيان لها نشرته عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قالت المنظمة، إن "المجتمع الدولي يحتاج إلى اتخاذ موقف حازم ضد تجاهل إسرائيل المستمر والصارخ لحياة الفلسطينيين".

وأوضحت أن "هناك تقارير مقلقة تتحدث عن مقتل ما لا يقل عن 10 فلسطينيين على أيدي القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة اليوم، ما يعكس أنماطًا سابقة من القوة المفرطة".

وفي تغريدة سابقة، أكدت المنظمة الدولية أنه "على المجتمع الدولي الضغط على إسرائيل لمعالجة الأسباب الجذرية لاندلاع العنف الأخير، بما في ذلك الإفلات من العقاب على جرائم الحرب والانتهاكات الأخرى التي طال أمدها، ضاربة المثل بالإخلاء القسري وسلب الفلسطينيين منازلهم في الشيخ جراح وغيره".

يشار إلى أن العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية قد أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 139 فلسطينيًا، بينهم 39 طفلًا و22 سيدة، وإصابة أكثر من 950 بجروح، وفق البيانات الرسمية لوزارة الصحة الفلسطينية.

وقد تفجرت المواجهات بين الجانبين منذ الـ 13 من أبريل/ نيسان الماضي، بسبب اعتداءات ارتكبتها الشرطة الإسرائيلية ومستوطنون في القدس والمسجد الأقصى ومحيطه وحي "الشيخ جراح"، إثر مساعٍ إسرائيلية لإخلاء 12 منزلًا من عائلات فلسطينية، وتسليمها لمستوطنين.